Житель Петрозаводска пошел на опасный обгон и попался инспекторам ДПС

Рискованный обгон «Газели» привлек внимание скрытого патруля в Кондопожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным источника, во время очередного рейда инспекторы зафиксировали, что водитель фургона «Газель» пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака и дорожной разметки. Нарушитель, житель Петрозаводска 1995 года рождения, был оперативно остановлен и привлечен к ответственности.

Сообщается, что всего за время рейда было выявлено три подобных факта опасного обгона. В отношении всех водителей составлены административные материалы.

В Госавтоинспекции напомнили, что за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 7500 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.