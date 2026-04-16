Жители Пудожа заметили дым за кладбищем и вызвали пожарных

Сегодня, 16 апреля, в утреннее время поступило сообщение о том, что жители Пудожа видят клубы дыма за старым кладбищем. Информация об этом появилась в паблике местного отряда противопожарной службы.

Прибыв на место предполагаемого пожара, специалисты установили, что горит сухая трава на площади 400 кв. м и существует угроза распространения на улицу Луговую.

Пожар удалось ликвидировать двумя пожарными стволами и подручными средствами.

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет»,

— говорится в сообщении.

Местным жителям также напомнили о том, что с 13 апреля на территории района установлен особый противопожарный режим.