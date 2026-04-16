Утром пожарных в Пудоже подняли по тревоге

Сегодня, 16 апреля, в утреннее время пожарным Пудожа поступило сообщение о пожаре на открытой местности. Информация об этом появилась в паблике отряда противопожарной службы по Пудожскому району.

На место предполагаемого пожара выехали 4 пожарных и заместитель начальника отряда. На месте они установили, что горит сухая трава на площади 800 кв. м и существует угроза распространения на улицу Луговую и лесной массив.

К счастью, огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар потушили двумя пожарными стволами и подручными средствами. Пострадавших нет, а причина пожара устанавливается.