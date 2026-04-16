В ДТП в центре Петрозаводска пострадали два пожилых человека

В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионеров, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным источника, дорожный инцидент случился вечером 15 апреля в районе дома № 38 по улице Антикайнена.

35-летний водитель автомобиля KIA наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии тротуара, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств и безопасности перехода.

В результате происшествия травмы получили 79-летняя женщина и 82-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливаются.