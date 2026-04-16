16 апреля 2026, 11:22
В ДТП в центре Петрозаводска пострадали два пожилых человека
35-летний водитель автомобиля KIA наехал на пешеходов в карельской столице
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионеров, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным источника, дорожный инцидент случился вечером 15 апреля в районе дома № 38 по улице Антикайнена.
35-летний водитель автомобиля KIA наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии тротуара, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств и безопасности перехода.
В результате происшествия травмы получили 79-летняя женщина и 82-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливаются.