Жителям Вилги, напуганным сносом погребов, рекомендовали идти в суд

Чиновники рекомендовали взволнованным жителям Вилги, которых предупредили о сносе погребов, где они с 60-х хранят урожай, обращаться в суд.

Постройки в районе улицы Загородная, как выяснили чиновники поселковой администрации, не зарегистрированы в ЕГРН. Погреба возведены без правоустанавливающих документов. Собственникам хозпостроеки пришли уведомления: либо узаконить их, либо демонтировать.

Чиновники из карельского министерства имущественных и земельных отношений открестилось, что полномочий сносить постройки у них нет. Но в ведомстве разъяснили статью Гражданского кодекса, в которой говорится, что если человек добросовестно и непрерывно пользуется постройкой 15 лет, то может через суд признать на нее право собственности.

В министерстве рекомендовали владельцам погребов идти в суд с иском о признании права собственности и регистрировать постройки. После этого потребуется обратиться в Минимущество с заявлением о предварительном согласовании аренды земельных участков с приложением схемы расположения участка на кадастровом плане.

Напомним, мы писали, что около 17 построек посчитали самовольными и потребовали демонтировать, пожилые владельцы оказались в отчаянии, ведь им негде будет хранить урожай с огородов. Помочь людям чиновников и прокуратуру просили активисты Народного фронта.