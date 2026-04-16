️Парламент Карелии поддержал отчёт Главы республики

В четверг, 16 апреля, Глава Карелии Артур Парфенчиков представил отчёт о результатах деятельности регионального Правительства за 2025 год. Руководитель региона подробно рассказал об итогах социально-экономического развития, уделил особое внимание здравоохранению, образованию, расселению аварийного жилья, газификации региона, дорожному строительству, поддержке предприятий, поддержке участников специальной военной операции и др.

Глава республики также ответил на вопросы парламентариев. Они касались увеличения финансирования региональной программы «Конкретных дел» и возобновления предоставления льготных бюджетных кредитов муниципальным образованиям, поддержки сельхозпредприятий, принимаемых действий по корректировке итогов переписи населения Карелии, наращивания кадрового потенциала, реализации программы комплексного развития территорий, тарифов на теплоснабжение.

Представители парламентских фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Новые люди» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» в ходе заседания дали оценку представленной в отчёте информации.

За принятие отчёта о результатах деятельности регионального Правительства за 2025 год проголосовали 23 депутата, против — 5.

Хотелось бы ещё раз выразить благодарность Главе Республики Карелия и Правительству Карелии за проделанную в 2025 году работу. Мы все понимаем, что сегодня условия непростые. Но именно в это время особенно важно сохранять единство и слаженность действий. И благодаря профессиональной и ответственной совместной работе нам удаётся решать многие сложные задачи, сохранять стабильность и делать жизнь людей лучше. Важно, чтобы такая конструктивная работа продолжалась и дальше — в интересах каждого жителя Карелии,

— сказал по итогам голосования Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Глава Карелии отметил, что будет продолжена работа над задачами, которые пока не решены, и заверил, что Правительство обратит внимание на позиции, которые обозначили в своих вопросах парламентарии.

Все эти проблемы мы можем решить, только объединив свои усилия, особенно в текущее время непростых вызовов,

— заключил Артур Парфенчиков.