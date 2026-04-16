Парфенчиков предложил меры по сокращению импульсивных покупок алкоголя

16 апреля в зале Карельской государственной филармонии Глава региона Артур Парфенчиков представил Законодательному Собранию республики отчет о работе Правительства за 2025 год. В ходе выступления он уделил внимание вопросу сокращения потребления алкоголя в республике, поскольку «этот фактор оказывал существенное влияние на уровень заболеваемости и смертности в регионе».

По поручению Артура Парфенчикова в 2025 году была утверждена комплексная программа, рассчитанная до 2030 года, в рамках которой принят ряд поправок, регулирующих розничный оборот алкогольной продукции.

Сегодня мы видим, что принятые меры достаточно эффективны. В сравнении с 2024 годом в прошлом году показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в Карелии снизился на 16 %. На 1 марта 2026 года он сократился еще на 4 %. И по данному показателю Карелия покинула пятерку «антилидеров»,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Количество точек продажи алкогольной продукции в республике уменьшилось на 8 %, а объёмы её продаж на 9 %. Глава Карелии отметил, что такие результаты подтверждают правильность выбранного курса, и Правительство региона продолжит реализацию мер в данном направлении. В ходе доклада Артур Парфенчиков выступил с новой инициативой в рамках кампании по сокращению потребления алкоголя в республике.

Продажа алкоголя часто организована прямо в кассовой зоне, это провоцирует импульсивные покупки. Прошу депутатов поддержать мою инициативу — законодательно установить дополнительные ограничения по продаже алкоголя в прикассовой зоне,

– сказал Глава Карелии.

Напомним, в апреле 2025 года Артур Парфенчиков поставил стратегическую задачу по сокращению масштабов потребления алкогольной продукции в Карелии. Летом того же года была утверждена соответствующая целевая программа до 2030 года.

Одним из наиболее действенных инструментов стали законодательные изменения. По инициативе Главы республики, при поддержке карельского парламента был принят региональный закон, устанавливающий дополнительные ограничения на розничную продажу крепкой алкогольной продукции. В соответствии с ним, с 1 марта 2026 года запрещена торговля алкоголем в объектах, расположенных на подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных жилых домов; в помещениях, переоборудованных из жилых квартир, при отсутствии обособленного входа для погрузочно-разгрузочных работ; в торговых точках площадью менее 70 квадратных метров, находящихся в жилых зданиях.