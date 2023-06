Финский министр ушел в отставку из-за нацистской риторики

Финский министр экономики покинул свою должность через 10 дней после того, как вступил в нее. Подать в отставку Вильгельм Юнилла вынужден был после вотума недоверия, который выразили ему депутаты парламента, пишет The Guardian.

Чиновник спровоцировал скандал, появившись на мероприятии, где присутствовали неонацисты. Вдобавок министр высказался в нацистском духе. Потом он уверял, что это шутка, но было уже поздно.

- Ради сохранения правительства и репутации Финляндии я вижу, что я не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра,

- заявил он.

Вильгельм Юнилла – член партии «Истинные финны». Она вступила в коалицию с победившей на минувших парламентских выборах Национальной коалиционной партией. Правительство сформировали чуть более недели назад. // фото: CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland