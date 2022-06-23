Финские отели Sokos в Петербурге станут российскими

Финская SOK продает свои отели Sokos в Петербурге. Компания сообщила об этом на своем сайте.

Покупателями стали российские предприниматели в IT-сфере и инвесторы Юрий Шумаков и Александр Ермаков.

Согласно договору, они не могут использовать товарные знаки S-ryhmä. То есть название гостиниц изменится. Цену сделки и другие ее условия не разглашают.

Всего в Санкт-Петербурге было три гостиницы сети Sokos Hotels. Финская компания объявила об уходе из России в начале марта. Это связано с санкциями, вызванными спецоперацией на Украине. // Фото: s-ryhma.fi