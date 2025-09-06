Электричество будут отключать в Карелии на следующей неделе

На неделе с 8 по 14 сентября в Карелии продолжатся работы на сетях энергетики. В связи с этим ожидаются отключения электроэнергии, сообщает «Прионежская сетевая компания».

В разные дни недели электричества не будет в населенных пунктах Лоухского, Кондопожского, Медвежьегорского, Калевальского, Кемского, Прионежского, Пряжинского, Муезерского, Олонецкого районов и Сегежского округа.

Энергетики принесли извинения потребителям за доставленные неудобства.

