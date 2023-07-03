«Эльдорадо городских историй»: вышла новая книга о Петрозаводске

Текст и фото: Хельга Белянцева

В конце июня в Национальном музее Карелии прошла презентация книги «ПетрозаводскЪ. Записки краеведов». Это краеведческий сборник, в который вошли сочинения пяти авторов, написанные в конце 50-х — первой половине 60-х годов XX века.

Издание книги приурочили к круглой дате — 320-летию Петрозаводска. Символичен тираж книги — 1703 экземпляра (это число напоминает нам о дате основания города). Сборник удалось издать с помощью благотворителей — работающих в Карелии строительных компаний. 500 экземпляров передали администрации Петрозаводска, книга поступит в городские библиотеки и школы.

Как сказал во время презентации директор Национального музея Михаил Гольденберг, авторы этой книги, возможно, даже не мечтали о том, что их труды когда-то будут опубликованы. Они описывали Петрозаводск на рубеже XIX-XX столетий, каким они его видели и запомнили. Подобные сочинения в советские времена не приветствовались. Были попытки опубликовать более нейтральное по своему содержанию исследование одного из авторов — Арсения Капусткина, но они не увенчались успехом…

Однако карельские историки и краеведы знали о том, что эти сочинения — исследования, эссе, воспоминания — хранятся в архиве и фондах музея, и охотно использовали их в своей работе. Была идея опубликовать их к 300-летию города, однако тогда осуществить это не удалось.

Учитель истории и краевед из Петрозаводска Станислав Гайдук рассказал, что когда он учился в университете, Михаил Гольденберг приглашал студентов посетить архив музея: «Там есть такое!».

«Я пришел и «дорвался» до рукописей Никитина, Беляева, переписывал их от руки, — говорит Станислав Гайдук. — А пару лет назад, когда узнал, что глава города Владимир Любарский интересуется историей Петрозаводска, принес ему эти записи. Он отправился в музей и сказал: «Нужно издавать».

Действительно, бывший глава Петрозаводска сыграл не последнюю роль в издании сборника. Ознакомившись с материалами из музейных архивов, он обратился к руководителям строительных компании Карелии с просьбой помочь опубликовать бесценные рукописи. И никто из них не отказал.

Сотрудниками Национального музея и волонтерами была проделана большая работа по расшифровке рукописных текстов. Известный карельский краевед Николай Кутьков стал редактором сборника и написал постраничные комментарии, а также предоставил иллюстрации к книге из собственного архива.

Среди авторов сочинений, вошедших в книгу, нет ни одного профессионального историка. Все они — люди из разных социальных слоев, разных профессий, с разными биографиями.

Арсений Капусткин, исследованиям и воспоминаниям которого в сборнике отдано около ста страниц, получил филологическое образование еще до революции и всю жизнь работал преподавателем русского языка и литературы.

Иван Никитин окончил в начале прошлого века трехклассное городское училище, а впоследствии ему довелось и поработать извозчиком, и послужить сотрудником Министерства внутренних дел. В советское время активно занимался общественной работой по благоустройству города.

Евдокия Стенфорс (Кошкина) имела образование два класса, что позволило ей овладеть профессией машинистки. Помимо воспоминаний, которые вошли в сборник, в архиве Национального музея хранятся ее записи о жизни в коммуне североамериканских финнов «Сяде» («Луч»), один их членов которой был ее мужем.

Николай Беляев до революции служил чиновником в Олонецкой губернии, а в советское время — в силовых структурах. Участвовал в Зимней и Великой Отечественной войнах. После окончания войны работал в деревообрабатывающей и бумажной отрасли.

Павел Галдобин родился в семье чиновника, прямо с гимназической скамьи оказался участником Гражданской войны, служил в Олонецком ЧК, брал Сиваш, видел самого Махно... В мирное время получил строительное образование и работал в организации «Карелгражданпроект».

На встрече в Национальном музее присутствовали родственники и потомки некоторых авторов.

Внучатая племянница Арсения Капусткина рассказала, что в Петрозаводске до наших дней сохранился дом, в котором жили шесть поколений семьи Капусткиных. Этот деревянный одноэтажный дом, построенный в 1910 году, находится в Закаменском переулке рядом с площадью Ленина и ныне является объектом культурного наследия. До конца 60-х в нем жил и сам Арсений Капусткин.

Вероятно, не все авторы текстов, вошедших в сборник, считали себя краеведами. Однако все они жили на рубеже эпох и хотели сохранить для потомков воспоминания о том времени. В их рассказах воскресают картины старого Петрозаводска — маленького, тихого губернского города. Мы можем представить его улицы и дома, познакомиться с его жителями, узнать о том, где в городе можно было купить колбасу, как передвинули дом на углу улиц Садовой и Ленина (будущей Кирова), почему на самом деле одна из самых старых церквей города стала называться Екатерининской и многое другое.

«Я думал, что знаю историю города, но эта книга значительно расширила мои познания, — говорит Михаил Гольденберг. — Там есть всё — и про сапожников, и про портных, и про парикмахеров... Целый Клондайк, Эльдорадо городских историй!»

По словам директора музея, эта книга — своеобразный призыв, обращение к сегодняшним горожанам: ведите дневники, пишите воспоминания, занимайтесь мемуаристикой. Пройдет время, и эти записи станут очень ценными. // Главное фото: фрагмент обложки книги "ПетрозаводскЪ. Записки краеведов"



