Эксперты рассказали о функциях поверхностного водоотвода

Компания «Стандартпарк» производит и поставляет комплексные решения для сбора, очистки, отвода воды, инженерного оснащения зданий, искусственных сооружений и благоустройства территорий. Это единственный российский производитель, выпускающий системы водоотвода из пяти видов материалов: фибробетона, полимербетона, пластика, оцинкованной и нержавеющей стали.

Наружный водоотвод помогает решить сразу несколько важных задач:

- быстро устранить лишнюю воду, образовавшуюся в результате таяния снега или ливня;

- предупредить размывание фундамента, затопление подвалов, сырость внутри дома;

- избежать гибели деревьев, кустов, культурных растений;

- сохранить привлекательный ландшафт;

- предотвратить преждевременное разрушение дорожного покрытия, детских, спортивных площадок;

- исключить риск «расползания» неустойчивых грунтов.

Поверхностный отвод характеризуется простотой обустройства. Для его проектирования и монтажа не нужны серьезные финансовые вложения. Его можно устанавливать как на этапе разработки участка, так и после возведения дома. Подробнее можно посмотреть на сайте.

Основные виды поверхностного водоотвода

Водоотводы по сути являются частью ливневых канализаций. Их используют в процессе благоустройства жилых, общественных, производственных территорий.

Существует два основных вида систем:

- Линейная. Базируется на желобах, дождеприемниках и пескоуловителях. Эту систему прокладывают на территориях с внушительной площадью. В процессе ее монтажа земляные работы сводятся к минимуму.

- Точечная. Это локальные дождеприемники. Они объединяются в единую систему под землей. Основные точки их установки – маленькие участки, места отвода воды из кровли.

Для максимальной эффективности обе системы комбинируются в одну. Для монтажа используются разные элементы и материалы, обеспечивающие длительный срок службы отвода.

Основные составляющие системы водоотвода

Базовая составляющая поверхностного отвода воды – лотки, необходимые для сбора жидкости. Они соединяются с дренажными трубами, которые направляют стоки в канализацию. В зависимости от особенностей участка и конфигурации системы, могут использоваться прямые элементы, тройники или поворотные отрезки ПНВХ различных диаметров. На сайте представлены основные виды дренажа.

Важно! Современные системы создаются из пластиковых элементов. Они отличаются малым весом, высокой гигиеничностью, не подвергаются коррозии и разрушениям.

Пескоприемники защищают водоотвод от засорений. Они улавливают песчинки и прочие взвешенные частички. Собирается лишний мусор во встроенную корзину. Устанавливают их непосредственно возле канализационного слива. И лотки, и пескоприемники сверху закрываются решетками. Последние выполняют одновременно защитную, декоративную, фильтрационную задачи. Дождеприемники монтируются в зоне отмостки. Квадратные контейнеры незаменимы там, где поверхностный отвод установить невозможно.

Важно! Выбор размеров материалов для обустройства водоотвода рассчитывается с учетом предстоящих нагрузок, объема воды.

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