Эксперты проверили сливочное масло и нашли в нем животные жиры

«Росконтроль» опубликовал результаты масштабного теста сливочного масла. Специалисты выяснили, использовались ли для изготовления продукции популярных брендов животные и растительные жиры.

«Подделывая молочные продукты, дельцы сегодня используют смеси либо на основе растительных жиров, в том числе пальмового масла, либо на основе говяжьего или свиного жира. Животный жир существенно дешевле не только молочного, но и растительного. Вот только для потребителей такая подмена может быть губительна вдвойне. Немолочные животные жиры имеют неблагоприятное соотношение жирных кислот и содержат большое количество трансизомеров, которые в свою очередь потенциально опасны. Нас не только обманывают, но и покушаются на наше здоровье»,

- рассказали эксперты.

Организация проверила 36 образцов сливочного масла, как известных брендов и производителей, так и небольших компаний, продукты которых привлекают потребителя главным образом низкой ценой. Именно у последних было выявлено больше всего нарушений.

В тесте участвовало масло 72,5 и 82,5 процентов жирности, закупленное в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эксперты определяли основные показатели для выявления фальсифицированной продукции, включая жирнокислотный состав жира, содержание холестерина и фитостеринов, трансизомеров, а также массовую долю жира.

Только 9 из 36 проверенных образцов оказались настоящим сливочным маслом. Успешно прошло первичную проверку «традиционное» масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло - «Нежинская» и «Сударыня».

Как показали результаты экспертизы, больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда и придуманного названия. Не было обнаружено вовсе или определена существенная замена молочного жира в «масле», изготовленном следующими производителями: «Белорусские традиции», «Традиционное», «Вологодские традиции» - ООО «Курский завод»; «Традиционное», «Белорусские традиции», «Золотое качество», «Золотое качество. Традиционное» - ООО «Росмол»; Масло сладко-сливочное и Традиционное - ООО «Меркурий»; «Традиционное» - ООО «СН-Продукт»; «Традиционное» «Крестьянское», - ООО «Вита»; «Традиционное» «Крестьянское» - ООО «Инфо-сервис»; «Традиционное» - ООО «Эридан»; «Традиционное» - ИП Матвеева Т.М.; «Традиционное», «Крестьянское» - ООО «Молочный дом»; «Традиционное» - ООО «Масловита».

Серьезные подозрения у экспертов возникли в отношении сливочного масла известного бренда «Сыробогатов». Жирнокислотный состав проверенных образцов этого масла оказался не характерен для молочного жира, но содержания растительных масел не обнаружено. Также фальсификация была выявлена в образце масла «Брест-Литовск», но производитель немедленно отреагировал на запрос и отрекся от данной партии, утверждая, что это контрафакт, не имеющий к нему отношения.

По словам специалистов, еще один весьма действенный способ экономии для производителя - это не доложить в масло жира. По сути это та же фальсификация, ведь цена продукта от этого не уменьшается, а вот свойства и пищевая ценность становятся существенно хуже. По этому пути пошли производители масла «Вологодское удолье», «Залесский фермер», «Масло из России», «Баба Валя». Особенно отличились две последние марки: разница между фактической и заявленной жирностью оказалась целых 9%.