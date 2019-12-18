18 декабря 2019, 14:53
Россия

Эксперты проверили сливочное масло и нашли в нем животные жиры

Россиянам рассказали, на какие качества продукта стоит обратить внимание при покупке

«Росконтроль» опубликовал результаты масштабного теста сливочного масла. Специалисты выяснили, использовались ли для изготовления продукции популярных брендов животные и растительные жиры.

«Подделывая молочные продукты, дельцы сегодня используют смеси либо на основе растительных жиров, в том числе пальмового масла, либо на основе говяжьего или свиного жира. Животный жир существенно дешевле не только молочного, но и растительного. Вот только для потребителей такая подмена может быть губительна вдвойне. Немолочные животные жиры имеют неблагоприятное соотношение жирных кислот и содержат большое количество трансизомеров, которые в свою очередь потенциально опасны. Нас не только обманывают, но и покушаются на наше здоровье»,

- рассказали эксперты.

Организация проверила 36 образцов сливочного масла, как известных брендов и производителей, так и небольших компаний, продукты которых привлекают потребителя главным образом низкой ценой. Именно у последних было выявлено больше всего нарушений.

В тесте участвовало масло 72,5 и 82,5 процентов жирности, закупленное в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эксперты определяли основные показатели для выявления фальсифицированной продукции, включая жирнокислотный состав жира, содержание холестерина и фитостеринов, трансизомеров, а также массовую долю жира.

Только 9 из 36 проверенных образцов оказались настоящим сливочным маслом. Успешно прошло первичную проверку «традиционное» масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло - «Нежинская» и «Сударыня».

Как показали результаты экспертизы, больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда и придуманного названия. Не было обнаружено вовсе или определена существенная замена молочного жира в «масле», изготовленном следующими производителями: «Белорусские традиции», «Традиционное», «Вологодские традиции» - ООО «Курский завод»; «Традиционное», «Белорусские традиции», «Золотое качество», «Золотое качество. Традиционное» - ООО «Росмол»; Масло сладко-сливочное и Традиционное - ООО «Меркурий»; «Традиционное» - ООО «СН-Продукт»; «Традиционное» «Крестьянское», - ООО «Вита»; «Традиционное» «Крестьянское» - ООО «Инфо-сервис»; «Традиционное» - ООО «Эридан»; «Традиционное» - ИП Матвеева Т.М.; «Традиционное», «Крестьянское» - ООО «Молочный дом»; «Традиционное» - ООО «Масловита».

Серьезные подозрения у экспертов возникли в отношении сливочного масла известного бренда «Сыробогатов». Жирнокислотный состав проверенных образцов этого масла оказался не характерен для молочного жира, но содержания растительных масел не обнаружено. Также фальсификация была выявлена в образце масла «Брест-Литовск», но производитель немедленно отреагировал на запрос и отрекся от данной партии, утверждая, что это контрафакт, не имеющий к нему отношения.

По словам специалистов, еще один весьма действенный способ экономии для производителя - это не доложить в масло жира. По сути это та же фальсификация, ведь цена продукта от этого не уменьшается, а вот свойства и пищевая ценность становятся существенно хуже. По этому пути пошли производители масла «Вологодское удолье», «Залесский фермер», «Масло из России», «Баба Валя». Особенно отличились две последние марки: разница между фактической и заявленной жирностью оказалась целых 9%.

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Метки: 
Россия
сливочное масло
Росконтроль
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