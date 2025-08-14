Двое мужчин утонули в Карелии

В Карелии на водоеме снова погибли люди. Об этом сообщает паблик ГИМС Лахденпохьи.

По данным источника, гибель людей в Лахденпохском районе была «странной». В воде были найдены тела двух пожилых рыбаков. Их обнаружили на мелководье, рядом стоял автомобиль.

Инспекторы призвали жителей и гостей республики ответственно относиться к своей жизни и беречь родных. © «Петрозаводск говорит»