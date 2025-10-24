24 октября 2025, 08:29
Два трупа нашли в сгоревшем автомобиле в Москве
Правоохранители выясняют причину гибели людей в столице
Фото прокуратуры Москвы
Минувшей ночью в Москве на стоянке в районе Теплый стан сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
При ликвидации пожара в одном из транспортных средств были обнаружены тела двух человек. Причина инцидента будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура контролирует ход расследования произошедшего.
