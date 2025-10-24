Два трупа нашли в сгоревшем автомобиле в Москве

Минувшей ночью в Москве на стоянке в районе Теплый стан сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

При ликвидации пожара в одном из транспортных средств были обнаружены тела двух человек. Причина инцидента будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.

Прокуратура контролирует ход расследования произошедшего.

