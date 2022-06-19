Дожди не желают уходить из Карелии

Местами в понедельник в Карелии все еще будет дождливо, но дожди постепенно отступают, они ожидаются небольшие, сообщили в Гидрометцентре РК.

Погода 20 июня будет облачной, с прояснениями, ветер умеренный, северный и северо-восточный, на юге северо-западный и западный. Днем температура +12, +17 градусов, ночью +5, +10 градусов.

В Петрозаводске ветер северо-западный и западный, тоже умеренный. Днем воздух прогреется до +14, +16 градусов, ночью будет +8, +10 градусов. Дождь небольшой, атмосферное давление растущее. // Фото: pxhere.com