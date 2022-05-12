Дождь ожидается 13 мая в Карелии

Днем 13 мая температура воздуха в Петрозаводске составит +12, +14 градусов, ночью будет +5, +7 градусов. Облачно, с прояснениями, дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер западный и северо-западный, умеренный, порывистый днем. В районах будет похожая погода, тоже ветер и дождь – местами сильный.

По информации Гидрометцентра России, в Кеми днем +12 градусов,

В Калевале + 16 градусов,

В Кондопоге + 14 градусов,

В Медвежьегорске + 15 градусов,

В Олонце + 14 градусов,

В Пудоже + 12 градусов,

В Сегеже + 15 градусов,

В Сортавале + 16 градусов,

В Суоярви + 15 градусов. // Фото: stevepb/pixabay.com