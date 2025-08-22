22 августа 2025, 06:30
Дождь обещают сегодня жителям Карелии
До 18 градусов тепла ожидается в пятницу 22 августа
фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня облачная погода с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в пределах +15, +17, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +13, +18.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Кондопоге, Медвежьегорске, Сортавале, Калевале днем +16;
В Пудоже, Олонце днем +18;
В Суоярви ночью +7, днем +15.