Дорожка в парке Ямка треснула

Пешеходная инфраструктура в центре Петрозаводска не устояла перед силами природы
дорожка
фото VK-паблик «Подслушано в Птз»

Пешеходная инфраструктура в некоторых местах Петрозаводска разваливается.

Весной в трещинах были дорожки в Беличьем парке на Кукковке, летом одна из дорожек треснула в центре карельской столицы.

Разлом образовался в парке Ямка в районе спуска со стороны «Карелия маркет», рассказали в паблике «Подслушано в Птз».

«После сильного дождя размыта дорожка, грунт провалился, в темное время суток возможно и ноги сломать»,

- предупредили горожане.

Петрозаводчане считают, что провал нужно ликвидировать, чтобы никто не заработал травму.

