25 августа 2025, 08:39
Дорожка в парке Ямка треснула
Пешеходная инфраструктура в центре Петрозаводска не устояла перед силами природы
фото VK-паблик «Подслушано в Птз»
Пешеходная инфраструктура в некоторых местах Петрозаводска разваливается.
Весной в трещинах были дорожки в Беличьем парке на Кукковке, летом одна из дорожек треснула в центре карельской столицы.
Разлом образовался в парке Ямка в районе спуска со стороны «Карелия маркет», рассказали в паблике «Подслушано в Птз».
«После сильного дождя размыта дорожка, грунт провалился, в темное время суток возможно и ноги сломать»,
- предупредили горожане.
Петрозаводчане считают, что провал нужно ликвидировать, чтобы никто не заработал травму.