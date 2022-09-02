Дорогу в четыре СНТ перекрыли из-за непогоды

МЧС республики предупреждает жителей Карелии о том, что из-за сложившихся погодных условий дорога в СНТ Ручеек, Волна, Светофор, Озерки перекрыта.

«Убедительная просьба не рисковать своим здоровьем и не пытаться проехать»,

- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия – 8(8142) 79-99-99. Фото: gorod62.tv.