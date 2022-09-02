Тотальный контроль трезвости водителей проведут в Петрозаводске

3, 4 и 5 сентября в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в пресс-службе ведомства. Автоинспекторы во время проверок будут использовать персональные видеорегистраторы.

Проверки проводят в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД. В ГИБДД также привели статистику за 7 месяцев. Так, в Петрозаводске были отстранены от управления 585 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 68 из них совершили подобное нарушение повторно.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44. Фото: Госавтоинспекция.