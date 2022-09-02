В Карелии экологические тропы приходится очищать после отдыхающих

В Онеге есть две прекрасные экологические тропы, которые помогают людям лучше понять мир природы, познать ее разнообразие и красоту. Но часто бывает, что получая массу впечатлений и эмоций, отдыхающие не задумываются о чистоте на маршрутах.

Как рассказали сотрудники Онежского филиала Водлозерского парка, своими силами они уже не в первый раз приводят в порядок экомаршруты «Тропу сказок» и «Талецкую тропу». И каждый раз вывозят оттуда мешки мусора.

«Мы так готовим тропы к экскурсиям, чтобы люди смогли насладиться красотами, узнать много интересного об удивительном мире природы этих мест. Так, здесь можно встретить редкую для этих широт ольху черную, папоротники, северные орхидеи. На берегу реки Онеги находится памятник регионального значения Талецкий ключ»,

- отметили сотрудники нацпарка.

И в их словах чувствуется четкий посыл к отдыхающим, наслаждаясь природой, сохранять территории в чистоте. Фото: vk.com/vodlozero.