09 июля 2020, 14:42
Общество

Дороги к местам отдыха под Петрозаводском отремонтируют раньше срока

В Карелии продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Карелии началась разработка проекта для ремонта дорог к популярным местам отдыха. Обновят трассы Петрозаводск-Лососинное, Лососинное-Машезеро и Машезеро-Шапшезеро, сообщает паблик «Республика Карелия».

Изначально ремонт этих дорог планировался только на 2022 год. Предполагалось, что обновится только трасса до Машезера. Однако, вопрос решился таким образом, что ремонтные работы стартуют уже в этом году.

Трасса на Лососинное популярна не только среди автомобилистов. Также по ней активно передвигаются велосипедисты и любители пробежек. Поэтому в проект ремонта закладывается также укрепление обочин.

Работы будут проводиться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсудить
просмотр
170891
Метки: 
Петрозаводск
Лососинное
Машезеро
Шапшезеро
Дорога
ремонт
новости Карелии