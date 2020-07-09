09 июля 2020, 14:42
Дороги к местам отдыха под Петрозаводском отремонтируют раньше срока
В Карелии продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Карелии началась разработка проекта для ремонта дорог к популярным местам отдыха. Обновят трассы Петрозаводск-Лососинное, Лососинное-Машезеро и Машезеро-Шапшезеро, сообщает паблик «Республика Карелия».
Изначально ремонт этих дорог планировался только на 2022 год. Предполагалось, что обновится только трасса до Машезера. Однако, вопрос решился таким образом, что ремонтные работы стартуют уже в этом году.
Трасса на Лососинное популярна не только среди автомобилистов. Также по ней активно передвигаются велосипедисты и любители пробежек. Поэтому в проект ремонта закладывается также укрепление обочин.
Работы будут проводиться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».