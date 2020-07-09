Продукты и бензин серьезно подорожали в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на продукты питания и топливо в июне. Информация доступна на официальном сайте ведомства.

Так, стоимость минимального набора продуктов питания в июне составила 5277 рублей. Всего за месяц этот показатель вырос на 4%, а с начала года - на целых 11,9%.

Что касается топлива, то в июне средняя цена литра автомобильного бензина составила 45,43 рубля. По сравнению с маем цены выросли на 2,6%, с начала года - на 3,2%, передает Карелиястат.