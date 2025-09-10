До Слета Всемирного фестиваля молодёжи осталось 7 дней

Завершилась заявочная кампания Слёта Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде. Заявки могли подать молодые люди от 14 до 35 лет из России и зарубежных стран.

Слёт Всемирного фестиваля молодёжи — главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч юношей и девушек, треть из которых – это представители 175 государств. Мы также получили заявки из всех 89 регионов страны. Уверен, что с каждым годом Слёт будет привлекать внимание всё большего числа молодых людей, потому что Россия – страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты,

– отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Республика Карелия в этом году подала 111 заявок на Слет Всемирного фестиваля молодежи. Заявки на участие поступили из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко, Узбекистана, Индии, Эфиопии и Пакистана.

Из общего числа заявок экспертная группа выбрала 2 000 самых достойных кандидатов, которые отправятся на Слет Всемирного фестиваля молодежи. Шесть человек представят на Слете Республику Карелия.

В рамках деловой программы участников ждут иммерсивные шоу, баттлы по актуальным молодёжным темам, воркшопы, кейс-стади и мастер-классы от ведущих экспертов. На площадке Слёта также пройдут кастинги в лейблы и питчинги проектов. Молодые люди смогут испытать себя в экстремальных видах спорта, стать авторами самой большой картины в мире и многое другое.

Мы делаем всё, чтобы программа Слёта для них была максимально насыщенной: каждый день должен приносить участникам новые знания, вдохновение и реальные возможности для роста. Мы хотим, чтобы Слёт стал не просто событием, а мощным стартом для новых идей и проектов,

– подчеркнул генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов.

Слёт проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: группа ВК дирекции ВФМ