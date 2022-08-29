До конца недели температура не поднимется выше +10 градусов

Последний теплый день недели, когда температура воздуха будет выше десяти градусов, - это вторник, 30 августа, сообщает Карельская метеослужба.

Завтра в республике ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-10 м/с, в порывах будет достигать до 13м/с. Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем +13, +15°С. Местами на юге может повысится до +18 ºС. Атмосферное давление будет расти.

Но уже со среды воздух будет прогреваться лишь до +8, +10°С, а атмосферное давление будет падать. Дожди пройдут по всей территории республики. Фото: pxhere.