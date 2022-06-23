До 27 градусов тепла обещают жителям Карелии в пятницу

В пятницу в Петрозаводске выдастся теплый день без осадков. Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12, +14, днем +24, +26. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем прогнозируется до +22, +27.

По сведениям федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +22;

В Кондопоге ночью +15, днем +27;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +26;

В Олонце ночью +10, днем +23;

В Пудоже ночью +12, днем +26;

В Сегеже ночью +14, днем +26;

В Сортавале ночью +11, днем +24;

В Суоярви ночью +13, днем +27. (фото unsplash.com, Christian Bowen)