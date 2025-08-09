До 25 градусов тепла обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +21, +23, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +23;

В Медвежьегорске, Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем +24;

В Олонце днем +21;

В Суоярви днем +22. © «Петрозаводск говорит»