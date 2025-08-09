09 августа 2025, 08:30
До 25 градусов тепла обещают сегодня в Карелии
Местами по республике может пройти дождь
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +21, +23, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +23;
В Медвежьегорске, Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем +24;
В Олонце днем +21;
В Суоярви днем +22. © «Петрозаводск говорит»