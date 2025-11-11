Девушка впечатала «Тойоту» с пассажирами в столб в Петрозаводске

Три человека травмированы в ночном ДТП в столице Карелии. По версии дорожной полиции, девушка не справилась с управлением.

Авария случилась 11 ноября в 00:40 в районе дома № 2а по Шуйскому шоссе. В полиции считают, что 23-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота» проявила невнимательность. Итог – неуправляемая машина врезалась в фонарь. Автомобиль, судя по фото, сильно поврежден, железный столб устоял.

В аварии травмы получила сама девушка и двое ее пассажиров, мужчины 30 и 33 лет. Госавтоинспекция пока разбирается в обстоятельствах аварии.

