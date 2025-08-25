Девочка-подросток ослепла после ношения линз

В Чите 16-летняя девочка лишилась зрения после ношения лечебных линз. Школьница носила ночные линзы в течение четырех лет и делала все необходимые гигиенические процедуры. В начале лета она надела линзы и ощутила острую боль в глазах. После этого школьница не надевала линзы, у нее начались проблемы с глазами – светобоязнь, слезоточивость. Местные офтальмологи не нашли никакой инфекции у ребенка, но диагностировали язву роговицы.

В паблике Ивано-Матренинской детской клинической больницы сообщается, что с начала года в иркутскую клинику поступило девять пациентов с язвами роговицы после ношения контактных линз, в прошлом году обращений было пять. Врачи признают проблему и говорят о массовом характере. К язвам роговицы могут привести сон в контактных линзах, длительное ношение по несколько суток, купание в контактных линзах, особенно в природных водоемах, длинные ногти у девочек.

Одна из самых коварных бактерий – синегнойная палочка. Она может вызвать как общую интоксикацию, так и септический шок, устойчива к действию антисептиков и дезинфицирующих средств. Заразиться можно даже дома, плохо помыв руки после туалета. Синегнойная инфекция сложно поддается лечению, развивается молниеносно. Людям необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и не лишиться глаза.