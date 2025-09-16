Девочка госпитализирована после ДТП в Петрозаводске

Днем 15 сентября в Петрозаводске на Шуйском шоссе произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 35-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мопеду.

В результате столкновения травмы получила 17-летняя пассажир мопеда. Девочка была госпитализирована. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль улетел в канаву с водой в Петрозаводске.