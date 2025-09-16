16 сентября 2025, 11:30
Девочка госпитализирована после ДТП в Петрозаводске
Легковой автомобиль и мопед столкнулись на Шуйском шоссе в карельской столице
Фото ГАИ
Днем 15 сентября в Петрозаводске на Шуйском шоссе произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, 35-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мопеду.
В результате столкновения травмы получила 17-летняя пассажир мопеда. Девочка была госпитализирована. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
