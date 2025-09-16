Машина улетела в канаву с водой в Петрозаводске

Вечером 15 сентября в Петрозаводске произошло серьезное дорожное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, в 19:05 спасателям поступил сигнал о том, что на улице Заводской легковой автомобиль вылетел в канаву с водой.

В результате инцидента пострадали два человека. Специалисты вытаскивали их из машины при помощи штурмовой лестницы. Подробности происшествия выясняются.

