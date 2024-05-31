Детско-родительский контент набирает популярность в Карелии

Ко Дню защиты детей цифровая экосистема МТС, с помощью дочерней компании – холдинга «МТС Медиа», проанализировала потребление детского медиаконтента. Выяснилось, что в январе – апреле 2024 года детско-родительская категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах, а потребление такого контента выросло на 10-50% в зависимости от платформы по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге, как следует из данных МТС Музыки. В январе-апреле потребление такого контента выросло на 10% год к году, таким образом он вошел в топ-5 крупнейших категорий на сервисе.

В рамках исследования были опрошены родители и будущие мамы в различных регионах, в том числе в Республике Карелия, о том, как они пользуются музыкальными сервисами*. 92% опрошенных в регионе уверены, что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Однако большинство родителей (83%) чаще всего включают детям то, что слушают сами.

У детского контента в музыкальном стриминге два основных сценария потребления в республике: перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под “Спят усталые игрушки” и другие колыбельные (22%) и так называемый “белый шум” (21%). Детям от 4 до 7 лет включают перед сном также колыбельные (30%) и аудиосказки (28%).

В дороге малышам до 3 лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше - поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.

Также МТС Музыка выяснила, что почти 90% опрошенных женщин в Карелии во время беременности выбирали классическую музыку и звуки природы, в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет - саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет - рок.

В целом, среди детского медиаконтента наибольший прирост по стране отмечается среди потребления аудиокниг. По данным сервиса Строки, прослушивание файлов из раздела «Детские книги» выросло на 50%. Исследование показало, что чаще всего родители включают детям сказки в дороге или вечером перед сном. Также за год на 25% увеличилось суммарное время смотрения детско-семейного контента в онлайн-кинотеатре от KION от МТС.

* Методология исследования

МТС Музыка провела количественное исследование, опросив 2000 родителей или будущих мам во время беременности в возрасте от 18 до 54 лет по всей России.