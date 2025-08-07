07 августа 2025, 13:41
Десятки детей подхватили инфекцию в летнем лагере
В Челябинской области выясняются обстоятельства заражения школьников
Фото: "Петрозаводск говорит"
В Челябинской области произошло массовое заражение детей в летнем лагере. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".
На плохое самочувствие пожаловались 22 ребенка. У них фиксировались тошнота, диарея, боли в животе. Одного несовершеннолетнего пришлось госпитализировать.
В пищеблоке лагеря были обнаружены нарушения санитарных норм. В итоге смену, которая обошлась родителям в 30 тысяч рублей с человека, завершили досрочно. © «Петрозаводск говорит»