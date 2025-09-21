Депутаты Петросовета приняли к сведению отчет мэрии о развитии города

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, администрация Петрозаводска

19 сентября состоялась сессия Петросовета, на которой главным вопросом стал отчет отчет о выполнении мероприятий за 2024 год по реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года. Казалось бы, интересная тема, и депутатам есть что сказать. Но заседание прошло тихо, можно сказать, скучно. С репликами, похожими на критику, выступили два депутата - от КПРФ и «Яблоко». На этом всё. Рассмотрим некоторые пункты отчета мэра, о которых нужно знать горожанам.

Согласно отчету, в Петрозаводске решена задача по достижению стопроцентной доступности дошкольного образования. На территории города работают 65 муниципальных детских садов и 26 групп при 5 школах.

Ежегодно в рамках комплектования групп детских садов увеличивается количество мест, предоставляемых для детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет), так в 2021 году были предоставлены места 600 воспитанникам, в 2022 году создано 1000 мест, в 2023 году – порядка 1400 мест, в 2024 году - 1600.

В 2024 году в пяти муниципальных детских садах - №№ 49, 64, 71, 111 и 127 - созданы пять групп для детей возраста от 6 месяцев до 1 года.

В 2025 году еще 280 воспитанников примет детский сад на Ключевой.

В сфере школьного образования не так все благостно. Наполняемость школ и классов превышает технические возможности зданий, поэтому сохраняется тенденция увеличения количества школ, работающих в условиях двух смен. Ежегодно остро стоит вопрос при комплектовании первых классов для граждан, проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией.

По состоянию на 1 сентября 2024 года в школах отсутствовали свободные места в 1-9 классах для вновь прибывших граждан. Вопрос создания новых мест в общеобразовательных организациях особо остро стоит в районах интенсивной застройки (Перевалка, Кукковка, Октябрьский, Древлянка). В городе запланировано строительство 5 школ. Генеральным планом Петрозаводска предусмотрено размещение общеобразовательной организации мощностью 1140 мест в районе Соломенского шоссе.

По-прежнему острая проблема в Петрозаводске - нехватка педагогов и воспитателей. Школы и детские сады нуждаются в кадрах.

Общее количество педагогических вакансий в общеобразовательных организациях на 31 декабря 2024 года – 100, в дошкольных образовательных организациях – 41.

Много места в отчете занимают вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства. Идут ремонты лестниц, спусков, парковых зон. Что касается реконструкции ливневой канализации Петрозаводска, тот тут все печально, и непонятно, что будет дальше.

В связи с высокой стоимостью реализации мероприятий согласно ранее разработанной концепции и отсутствием источников их финансирования, а также с учетом устаревания предпроектных решений администрация в 2024 году направила обращения в специализированные организации с просьбой об оказании содействия и направлении предложений для формирования новой концепции. Ответы на данные запросы на сегодняшний день в администрацию не поступали,

- говорится в отчете.

Администрация отмечает, что прорабатывается иной подход – установка локальных очистных сооружений на некоторых выпусках ливневой канализации, планируется выполнение инженерных изысканий по выпускам № 2, 3, 4, 32.

В сфере пассажирских перевозок сохранется тенденция перехода на муниципальный транспорт. С 1 августа 2024 года запущен автобусный маршрут № 30 «Станция Томицы – Лыжная ул.», с 1 ноября - автобусный маршрут № 28 «Рабочая ул.» (кольцевой).

С транспортными компаниями заключен контракт, который позволит администрации привлекать перевозчика к ответственности за несоблюдение ими маршрутов следования и расписания движения. Дальнейший запуск маршрутов по регулируемому тарифу будет зависеть от возможностей бюджетов Петрозаводского городского округа и Республики Карелия.

ПМУП «Городской транспорт» обслуживает 6 маршрутов. Продлены троллейбусные маршруты №№ 1 и 8 до улицы Чистой. Также троллейбусный маршрут № 8 стал курсировать ежедневно и полный рабочий день. Маршрут № 6 изменился в части заезда на Ленинградскую улицу, чем увеличил количество пользующихся данным маршрутом пассажиров.

Новых велосипедных дорожек в Петрозаводске не появилось.

Депутат от фракции «Яблоко» Дмитрий Рыбаков на сессии начал было дискуссию о зеленых насаждениях в городе, но его никто не поддержал. Депутат от КПРФ Никита Ковынев потребовал вернуть части проспекта имя Карла Маркса и посетовал на количество мусора и крыс в столице Карелии. Мол, даже туристы говорят: «Разве это столица?!». На этом критика закончилась.

В отличие от депутатов Петросовета, сами горожане не молчат. Они активно пишут о проблемах, в том числе, и главе Петрозаводска Инне Колыхматовой. Так, в 2024 году с личной страницы главы Петрозаводского городского округа зарегистрировано 8639 обращений (в 2023 году их было 5373).