«Деньги на ветер?» - петрозаводчане в шоке от благоустройства парка

Благоустройство зеленого оазиса в центре Кукковки выглядит таковым лишь на словах.

По факту вместо красивого, уютного, удобного места для отдыха и прогулок жители спального района и те, кто приезжает покормить белочек, получили горы недоделок.

«И это «благоустройство» Беличьего парка? Все брошено, земля, доски, грязь, оставшиеся металлоконструкции. И все так останется до весны?»,

- написала петрозаводчанка в паблике «Кукковка. РФ», где опубликованы ее снимки.

На фото – кучи земли, камней, песка, грязь, недоделанный дренаж, который проходит уж как-то слишком близко к посаженным молодым деревцам, валяются опоры фонарей, висит уже подкосившийся баннер с куцей информацией о заказчике и исполнителе работ без указания сроков окончания благоустройства.

В комментариях кто-то предположил, что денег не хватило. Кто-то посчитал, что следовало оставить все как было. Другие вспомнили торжественные речи, звучавшие в начале лета о благоустройстве Беличьего парка: «А теперь уже два месяца ни души!»

«На фига надо было мутить этот проект, если нет ни денег, ни опыта в парковом благоустройстве. Телефон, указанный на плакате - запчасти для спецтехники, услуги самосвала, экскаватора, погрузчика. ООО ЛахтаКарелия - строительство каркасных домов, компания зарегистрирована в августе прошлого года»

«Опять деньги на ветер? Ну, как же так? Радовались, что, наконец-то, наведут порядок в парке, будет чисто и красиво! Месяц остался до снега, наведите порядок уже!»

«Зато несколько фонарей установили, вот и все благоустройство»

«Да не нужно им доделывать, зачем? Деньги освоены... И так сойдет... Изуродовали парк, слов нет»

«Да они что не делают, каждый шаг надо подсказывать... Вот в парке сделали все облагородили... Одно сделали, другое изуродовали... Мусор валялся несколько месяцев. Показал фото им, через недели 2 убрали (подрядчик убрал, наверное). Возмущает только одно (в основном одно) почему сразу это не сделать?! Почему дренаж не уложить шире тропинки, а не так, чтобы он под тропинкой закончился? Почему не забутить мачты освещения, которые скоро упадут т.к. основание было просто засыпано землей и даже без трамбовки? И так везде и во всем... Делают ж***и, принимают те, кого это устраивает...»

В апреле мы рассказывали о последствиях благоустройства парка - мы прогулялись и увидели разломы в дорожках, торчащие камни и труба, падающие фонари, кучи наваленных веток и спиленных деревьев. В июле писали, как лужу в парке облагородят.

На днях мы писали, что в парке культуры и отдыха варварски вырубают деревья.