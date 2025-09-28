Мужчина пожалел, что расплатился на АЗС найденной на улице картой

Найденная на улице банковская карта обернулась для жителя Карелии неприятной беседой с полицией и возбужденным уголовным делом.

Жительница Прионежского района потеряла карту, она ее быстро заблокировала, но кто-то успел потратить с ее счета около двух тысяч рублей. Правоохранители нашли злоумышленника и завели уголовное дело о краже.

40-летний мужчина нашел карту недалеко от магазина и забрал себе. В Сортавале он расплатился чужой картой на АЗС, а после оплатил бензин в Петрозаводске. По версии полиции, мужчина пытался расплатиться и в сетевом магазине чужой картой, но она уже была заблокирована.

Злоумышленнику может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы до шести лет.