28 сентября 2025, 09:18
Мужчина пожалел, что расплатился на АЗС найденной на улице картой
Женщина обратилась в полицию после пропажи банковской карты - кто-то потратил с ее счета деньги
фото «Петрозаводск говорит»
Найденная на улице банковская карта обернулась для жителя Карелии неприятной беседой с полицией и возбужденным уголовным делом.
Жительница Прионежского района потеряла карту, она ее быстро заблокировала, но кто-то успел потратить с ее счета около двух тысяч рублей. Правоохранители нашли злоумышленника и завели уголовное дело о краже.
40-летний мужчина нашел карту недалеко от магазина и забрал себе. В Сортавале он расплатился чужой картой на АЗС, а после оплатил бензин в Петрозаводске. По версии полиции, мужчина пытался расплатиться и в сетевом магазине чужой картой, но она уже была заблокирована.
Злоумышленнику может грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы до шести лет.