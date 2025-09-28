Еще в одном районе Карелии завоют сирены

Системы оповещения населения проверят в Медвежьегорском районе. Сирены будут выть 1 октября, предупредили местные власти.

1 октября в 10:30 будет передаваться сообщение «Внимание всем!» со звуком сирен через акустические системы населенных пунктов.

Также сигнал поступит через СМС-сообщение и телерадиовещание. В районах для оповещения граждан задействуют спецтранспорт с громкоговорителями. Проверка плановая. Жителей и гостей Медвежьегорского района просят сохранять спокойствие.

