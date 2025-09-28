Пока синоптики обещают жителям Карелии до плюс 15 градусов

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, восточный слабый, с порывами до умеренного. Температура воздуха +10, +12, рассказали в региональном гидрометцентре. В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере западный, юго-западный слабый, с порывами до умеренного. Температура воздуха +10, +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;

В Суоярви, Пудоже, Кондопоге днем +11;

В Олонце, Медвежьегорске, Сегеже днем +12;

В Сортавале днем +13.