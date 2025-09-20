День коллекционера отметили в гимназии Петрозаводска

В День коллекционера в Ломоносовской гимназии прошла выставка (0+) самых разных коллекций: от старинных монет и конструкторов до чая и современных кукол. На выставку выбрали только часть желающих, потому что всех было не вместить.

Учителя гимназии собирают кукольные домики, фарфоровые фигурки картины и даже котиков, а дети собирают разную технику и показывают монеты, которым в этом году исполняется 300 лет.

"Моя коллекция - это деньги: бумажные и монеты. Самой старинной 300 лет, это одна копейка. Часть коллекции мы получили от нашего прадедушки, часть уже собрали с папой",

- рассказала Лиза, ученица 3 класса.

Один коллекционер принёс разные виды чая, которые заваривает прямо на выставке и угощает всех гостей.

"Такие мероприятия объединяют родителей и детей, а также учеников и учителей. Гимназия - это не только обучение, это ещё много интересных мероприятий",

- рассказала советник директора по воспитанию Юлия Иванова.

Выставка уникальна ещё и тем, что проходит только один день. И уже вечером все коллекции поедут по домам.