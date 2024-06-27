Дело о гибели маленького туриста в Карелии дошло до Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю карельского управления СК доложить о ходе расследования дела о гибели семилетнего мальчика на Ладожском озере. Об этом сообщает паблик центрального аппарата ведомства.

Напомним, трагедия произошла на острове Путсаари днем 25 июня. Группа из 16 туристов путешествовала по Ладоге на каяках. Среди них были дети и взрослые. Один из маленьких туристов внезапно пропал. Вскоре его нашли в воде, он не подавал признаков жизни.

По факту гибели малыша было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие. // Фото МЧС России