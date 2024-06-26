Ребенок погиб в группе каякеров на Ладожском озере

В госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения раскрыли детали трагедии на Ладожском озере, где утонул ребенок.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил по телефону 112 в 17:45 во вторник, 25 июня. На остров Путсаари, где произошло ЧП, выехали следователи, сотрудники МЧС и медицинский работник.

Было установлено, что туристическая группа из 16 человек на арендованных каяках прибыла на один день на остров Путсаари. После этого четверо взрослых поехали на Валаам, а четверо остались с детьми на этом острове. Через некоторое время один мальчик пропал. Тело семилетнего туриста вскоре было обнаружено в воде.

Напомним, Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото МЧС по РК