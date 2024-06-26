26 июня 2024, 06:58
Ребенок-турист трагически погиб в Карелии
На Ладоге утонул семилетний мальчик
В Карелии погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает МЧС России.
По данным спасателей, группа туристов, состоящая из взрослых и детей, отдыхала на Ладожском озере на острове Путсаари. Во время прогулки один из детей отстал и пропал из виду.
Спустя пару минут мальчика обнаружили в воде. Его вытащили на берег, но спасти не смогли - ребенок погиб.
Спасатели просят внимательно следить за детьми на отдыхе и не упускать их из виду. Следует помнить, что отвесные берега и обрывы - не место для игр. // Фото МЧС России