Ребенок-турист трагически погиб в Карелии

В Карелии погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает МЧС России.

По данным спасателей, группа туристов, состоящая из взрослых и детей, отдыхала на Ладожском озере на острове Путсаари. Во время прогулки один из детей отстал и пропал из виду.

Спустя пару минут мальчика обнаружили в воде. Его вытащили на берег, но спасти не смогли - ребенок погиб.

Спасатели просят внимательно следить за детьми на отдыхе и не упускать их из виду. Следует помнить, что отвесные берега и обрывы - не место для игр. // Фото МЧС России