26 июня 2024, 06:58
Происшествия

Ребенок-турист трагически погиб в Карелии

На Ладоге утонул семилетний мальчик

В Карелии погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает МЧС России.

По данным спасателей, группа туристов, состоящая из взрослых и детей, отдыхала на Ладожском озере на острове Путсаари. Во время прогулки один из детей отстал и пропал из виду.

Спустя пару минут мальчика обнаружили в воде. Его вытащили на берег, но спасти не смогли - ребенок погиб.

Спасатели просят внимательно следить за детьми на отдыхе и не упускать их из виду. Следует помнить, что отвесные берега и обрывы - не место для игр. // Фото МЧС России

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Ладожское озеро
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турист
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новости Карелии