BMW рухнул с многоэтажной парковки, погибла семья с ребенком

Днем 25 июня с 3-го этажа многоуровневой парковки торгового центра Краснодара рухнула иномарка. В салоне BMW X6 находились мужчина, женщина и ребенок, все они погибли, сообщили в региональном УМВД.

Момент трагедии попал на видео. В кадре видно, как легковушка разгоняется, пробивает ограждение и летит вниз. Внутри были 37-летний водитель, 12-летний мальчик и женщина.

Врачи пытались их реанимировать, но не смогли, все пострадавшие скончались.

Очевидцы предполагают, что водитель мог перепутать педали тормоза и газа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вероятно, они полагают, что мужчина мог умышленно прибавить скорость. // фото: скриншот видео