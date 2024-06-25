Катер с пассажирами дрейфовал на Онежском озере

Пятеро человек застряли на озере в 40 километрах от берега в сломанном катере. О помощи люди попросили спасателей.

Попавших в беду людей искали ночью 24 июня на Онежском озере. Спасатели нашли дрейфующий катер. В нем оказался сломан мотор.

Катер с пассажирами доставили к берегу. Медицинская помощь людям не потребовалась. // фото VK-паблик «Карельская поисково-спасательная служба»