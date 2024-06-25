Двух рыбаков спасли на севере Карелии

Мужчины уехали на рыбалку, но у них возникли трудности, и потребовалась помощь спасателей.

В ночь на 24 июня на озере Малое Ругозеро в Кемском районе у двух рыбаков сломался мотор в лодке. Один из них остался на берегу озера, а другой ушел в лес, но назад не вышел.

Выбраться мужчинам из леса помогли карельские спасатели. Они нашли рыбаков и отвезли в Кемь. // фото VK-паблик «Карельская поисково-спасательная служба»