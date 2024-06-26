Следком разбирается в обстоятельствах гибели ребенка на Ладоге

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего ребенка на Ладожском озере.

По предварительным данным, с 22 июня группа туристов, среди которых были дети, находились на острове Путсаари в северной части Ладоги в Лахденпохском районе.

25 июня около пяти часов вечера отдыхающие обнаружили тело семилетнего ребенка, мальчик не подавал признаки жизни. Вещи ребенка лежали на берегу.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии устанавливают, назначены экспертизы для установления причины гибели мальчика. // фото стоп-кадр/ видео пресс-службы Следкома по РК