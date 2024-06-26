Свободу слишком вольного подростка ограничили на месяц

Подросток в Лахденпохском районе полностью вышел из-под контроля своего опекуна. Он бродяжничал, прогуливал школу, воровал. В итоге его поместили в Центр временного содержания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Суд только в текущем году вынес несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подростка из-за его возраста. Несовершеннолетнего признали ведомым, склонным поддаваться негативному влиянию.

Поскольку опекун для него авторитетом не является, подростка отправили в Центр временного содержания на 30 дней, чтобы помочь ему встать на путь исправления и защитить жизнь и здоровье. Специалисты проведут с мальчиком профилактические работы. // фото: freepik.com