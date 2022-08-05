Дачный участок полыхал под Петрозаводском

В четверг в 6 часов 44 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в деревне Машезеро Прионежского района на территории дачного кооператива «Проектировщик» горят деревянные дачные хозяйственные постройки. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда, преодолев значительное расстояние, петрозаводские пожарные прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. В течение десяти минут пожарным удалось остановить распространение огня и снять угрозу его распространения по всему кооперативу.

В результате ЧП дачные постройки, принадлежащие петрозаводскому пенсионеру, были значительно повреждены. Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. По какой причине произошел этот утренний пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. Фото: unsplash.com