Цветники с петуньями украсили центр Питкяранты

Центральную площадь в Питкяранте украсили красивые подставки для цветов с петуньями, сообщает паблик района. Цветники радуют горожан и гостей.

По словам главы Питкяранты Татьяны Юрченко, если в этом году удастся сохранить эту красоту, то на следующий год можно продолжить работу по созданию цветников в городе.

Также по словам главы, на площадке перед лавочками разбит цветник. Однако его вытаптывают дети и ездят на велосипедах. Родителей просят следить за своими чадами, учить уважать чужой труд и любить родной город.

Фото: vk.com